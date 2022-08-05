Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил первые подробности обстрелов. Враг атаковал Николаев около 1 ночи и утром – в 7 часов.

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Ночью и с утра, 5 августа, враг обстрелял Корабельный район Николаева. Предварительно известно о попадании в частный дом и повреждении домов вокруг,

– сообщил Виталий Ким.

В результате атаки произошел пожар на открытой территории – его причиной стало падение боеприпасов и их обломков.

россияне били из РСЗО и "Пионов"

По предварительной информации Военной комендатуры обороны города Николаева, ночью Корабельный район расстреливали кассетными боеприпасами из РСЗО, утром – ствольной дальнобойной артиллерией "Пион".