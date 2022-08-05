Уже второй раз за 5 августа в Николаеве раздаются взрывы. Отметим, что с 00:49 в городе объявлена воздушная тревога. Только в 07: 06 включили сирену на отбой.

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Николаевцев призвали оставаться дома

Около 06: 58 к жителям Николаева обратился глава городского совета. Александр Сенкевич отметил, что в одном из районов города прогремели мощные взрывы.

Прошу всех не выходить из дома и держаться как можно дальше от окон!,

– подчеркнул он.

Заметим, что корреспонденты Суспильного сообщили о взрывах в 06:50. К сожалению, несмотря на отбой воздушной тревоги, в 07:15 в городе снова прогремели взрывы.

Неспокойной была ночь для всех украинцев

Ночью воздушная тревога разбудила практически всех жителей нашей страны. Вскоре появилась информация о вражеских ударах сразу в нескольких городах и области.

Стало известно о том, что враг обстрелял Никополь. В местной РОА по состоянию на 01:45 отметили, что сохраняется угроза артиллерийских атак со стороны россиян. Отметим, что сначала воздушную тревогу включили именно на территории Никопольской общины, а затем и по всей Днепропетровщине. Кроме того, около 01:44 взрывы слышали еще и жители Криворожского района.

По состоянию на 02:22 сообщили о взрывах в Николаеве. Их слышали также около 01: 50 В Запорожье. В обоих случаях не поступало информации о том, были ли это вражеские "прилеты".

Неспокойно было также на Харьковщине. Там местные жители сообщили о сразу 4 "прилетах" от российских оккупантов.

Напоминаем, что риск ракетных и артиллерийских ударов все еще очень высок. Поэтому рекомендуем не игнорировать сигналы о воздушной тревоге и оставаться в укрытиях во время сирен. Выходить из хранилищ стоит лишь после отбоя. И то это следует делать максимально осторожно, ведь опасность может подстерегать и по завершении тревоги.

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