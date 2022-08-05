Во время тревоги вечером 4 августа оккупанты ударили по Шевченковскому и Индустриальному районам Харькова. От действий врага пострадали не менее 3 человек.

Обратите внимание Оккупанты нанесли удары по 2 районам Харькова: предварительно, 3 пострадавших

Почти по всей Украине – воздушная тревога

По состоянию на 02:00 почти на всей территории Украины объявили о воздушной тревоге. О ситуации на временно оккупированных территориях информации нет – там невозможно включить оповещение.

Николаев, Никополь, Харьковщина – под ударами

Об обстреле Никополя сообщили в местной РВА. По состоянию на 1:45 сохраняется угроза артобстрелов. На территории Никопольской территориальной громады объявили воздушную тревогу. Людей призывают находиться в укрытиях.

Кроме того, на 00:22 местные СМИ сообщили о взрывах в Николаеве.