Предварительно есть трое пострадавших. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. При этом угроза ударов остается.
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На место выехали бригады экстренной медицинской помощи. Глава ОВА просит людей оставаться в укрытиях.
Максимально будьте в укрытиях! Угроза остается,
– подчеркнул Синегубов.
"Прильоти" у будинок
Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что под мощным обстрелом находится Павлово Поле. У одного из рынков спасатели сейчас работают над разминированием.
Кроме того, повреждена инфраструктура одного из жилых домов. Более подробную информацию обещают впоследствии.