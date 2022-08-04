Для чего оккупанты двигаются на Харьков.
Об этом 24 каналу рассказал экс-работник СБУ Иван Ступак. Он говорит, что у оккупантов намерение не просто захватить Харьков, а уничтожить.
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По его мнению, у оккупантов такая стратегия – они не имеют целью захватить город и использовать его в свою пользу.
Они просто уничтожают и потом приходят на руины. Оккупантов это полностью устраивает. У них нет логики, например, захватить нефтеперерабатывающий завод, чтобы он работал на них, россияне его просто уничтожают, чтобы он вообще не работал ни в Украине, ни в России.
– объяснил Ступак.
Есть еще один вариант – оттягивание ВСУ от Юга
Экс-работник СБУ подчеркнул, что наступление на Харьков – это может быть еще как вариант оттягивания наших военных от Юга.
"Оккупанты хотят повсюду быть, потому что они видят, что у нас есть предпосылки контрнаступления на Юге. Поэтому, возможно, они таким образом пытаются рассредоточить наши войска по всем фронтам, чтобы мы не имели на каком-то направлении существенного преимущества, а были повсюду по чуть-чуть, чтобы уничтожить ВСУ", – ответил Ступак.
Ступак о планах оккупантов в Харьковской области: видео 24 канала
Оккупанты хотят возобновить наступление на Харьков
- В американском Институте изучения войны считают, что оккупанты могут попытаться возобновить наступление на Харьков. Вероятно, сейчас они создают нужные для этого условия.
- Спикер InformNapalm Михаил Макарук рассказал, что на самом деле в области идут страшные бои. Особенно к Северу от Харькова, где россияне лезут постоянно.
- Местные власти говорят, что потребности в эвакуации харьковчан нет. Если будет угроза возможного наступления или окружения города, в ОВА обещают обязательно сообщить об этом.
- Мэр города Игорь Терехов подчеркнул, что оценивать ситуацию должны военные, и к ним необходимо прислушаться.