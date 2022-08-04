Для чого окупанти сунуть на Харків
Про це 24 каналу розповів експрацівник СБУ Іван Ступак. Він каже, що в окупантів намір не просто захопити Харків, а знищити.
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На його думку, в окупантів така стратегія – вони не мають на меті захопити місто та використовувати його на свою користь.
Вони це просто знищують і потім приходять на руїни. Окупантів це повністю влаштовує. В них немає логіки, наприклад, захопити нафтопереробний завод, щоб він працював на них, росіяни його просто знищують, щоб він взагалі не працював ні на Україну, ні на росію,
– пояснив Ступак.
Є ще один варіант – відтягування ЗСУ від Півдня
Експрацівник СБУ наголосив, що наступ на Харків - це може бути ще як варіант відтягування наших військових від Півдня.
"Окупанти хочуть всюди бути, бо вони бачать, що в нас є передумови контрнаступу на Півдні. Тому, можливо, вони таким чином намагаються розсередити наші війська по всіх фронтах, щоб ми не мали на якомусь напрямку суттєвої переваги, а були всюди по трохи, щоб знищити ЗСУ", – відповів Ступак.
Ступак про плани окупантів на Харківщині: відео 24 каналу
Окупанти хочуть відновити наступ на Харків
- В американському Інституті вивчення війни вважають, що окупанти можуть спробувати відновити наступ на Харків. Ймовірно, зараз вони створюють потрібні для цього умови.
- Речник InformNapalm Михайло Макарук розповів, що насправді в області йдуть страшні бої. Особливо на Північ від Харкова, де росіяни лізуть постійно.
- Місцева влада каже, що наразі потреби в евакуації харків'ян немає. Якщо буде загроза щодо можливого наступу чи оточення міста, в ОВА обіцяють обов'язково повідомити про це.
- Мер міста Ігор Терехов наголосив, що оцінювати ситуацію повинні військові й до них необхідно прислухатися.