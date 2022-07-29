Дивлячись на російських псевдолібералів, які розповідають, що на Харківському напрямку все нормально, все спокійно, – відверто хочеться задушити. Про це в ефірі 24 каналу заявив громадський діяч та речник InformNapalm Михайло Макарук.

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Він пояснив, що насправді там йдуть страшні бої. Особливо на Північ від Харкова, де росіяни лізуть постійно.

От вчора Гліб Бабіч загинув, до цього Юрка Гудименка важко поранили. А на якому напрямку ніхто не ставив питання? Там (на Харківському напрямку – 24 канал) важки бої йдуть,

– розповів Михайло Макарук.

"У них там близькість до кордону, що допомагає нарощувати сили. Йде страшне лупилово", – повідомив Макарук.

Він додав, якщо росіян звідти вибити, то плацдарм йде на Купʼянськ, який "перерізаєш" й Ізюмське угрупування окупантів має величезні проблеми.

Дивіться повне відео про ситуацію на Харківщині:

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