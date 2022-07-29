Дивлячись на російських псевдолібералів, які розповідають, що на Харківському напрямку все нормально, все спокійно, – відверто хочеться задушити. Про це в ефірі 24 каналу заявив громадський діяч та речник InformNapalm Михайло Макарук.
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Він пояснив, що насправді там йдуть страшні бої. Особливо на Північ від Харкова, де росіяни лізуть постійно.
От вчора Гліб Бабіч загинув, до цього Юрка Гудименка важко поранили. А на якому напрямку ніхто не ставив питання? Там (на Харківському напрямку – 24 канал) важки бої йдуть,
– розповів Михайло Макарук.
"У них там близькість до кордону, що допомагає нарощувати сили. Йде страшне лупилово", – повідомив Макарук.
Він додав, якщо росіян звідти вибити, то плацдарм йде на Купʼянськ, який "перерізаєш" й Ізюмське угрупування окупантів має величезні проблеми.
Дивіться повне відео про ситуацію на Харківщині:
Яка ситуація у Харкові: останні новини
- На Харківщині росіяни обстріляли ТЕЦ. Як наслідок, загинув поліцейський, а двоє цивільних поранені. Окрім ТЕЦ, росіяни обстріляли ще житловий масив.
- окупанти в ніч проти 28 липня обстріляли Харків. Під атаку потрапив і парк Горького. У мережі показали відео "прильоту" та його наслідки.
- російські окупанти 25 липня завдали ракетного удару по Чугуєву близько 3 години ночі. Вони влучили у Будинок культури, де ховалися місцеві мешканці.
- У війні проти росії на рівні з нашими військовими борються представники Інтернаціонального легіону із 55 країн. Зараз частина з них мужньо захищає Харківщину від ворогів.
- росіяни 21 липня знову обстріляли Харків. Вгатили по людному місці – ринку "Барабашово". Його територія – розбомблена.