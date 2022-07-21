Окупанти атакували Харків близько 09:30. Обстрілювали серією. На жаль, є багато поранених та загиблі. Журналісти 24 каналу побували на місці подій.

Важливо росіяни вдарили поблизу центру Харкова з РСЗВ: один із поранених – у критичному стані

Вдарили у дуже людне місце

Загарбники вгатили по ринку "Барабашово". Неподалік – зупинка громадського транспорту та станція метро. У цьому місці завжди багато людей.

Внаслідок атаки 21 людина поранена, серед них – 4 важких і 1 дитина. Крім того, двоє людей загинули.

Місце, куди прилетіли ракети, – розбомблене. Журналісти показали фото, де розбиті магазинчики та знищені тролейбуси.

Наслідки обстріли ринку Барабашово у Харкові / Фото Анни Черненко, 24 канал:

Що відомо про загиблих

На території ринку загинули продавець та велосипедист, пише "Суспільне". Вони отримали несумісні з життям поранення.

Продавець у момент обстрілу був на своєму робочому місці. Люди намагалися підтримати дружину загиблого. Ще один чоловік просто їхав на велосипеді.

Зверніть увагу! Російські військові зранку 20 липня також обстріляли Харків. Вгатили по зупинці громадського транспорту. Загинули троє людей, серед яких 13-річний хлопчик.

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