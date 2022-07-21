Про це в етері загальнонаціонального телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Окупанти накрили вогнем один із центральних районів міста.

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Синєгубов закликав не ігнорувати тривоги

Олег Синєгубов наголосив, що вже другий день поспіль росіяни обстрілюють мирних мешканців Харкова, які просто перебувають на вулицях. Голова ОВА закликав людей залишатися в укриттях у випадку оголошення повітряної тривоги.

Так само і сьогодні, 21 липня, більшість з тих, хто постраждав, були на вулиці під час обстрілу. Окупанти атакували густонаселений район Харкова фактично біля центру міста.

Голова ОВА розповів, що один із постраждалих унаслідок обстрілу зараз у важкому стані у лікарні.

Важливо! росія щодня доводить, що є країною-терористом, обстрілюючи житлові будинки, школи, садочки та чимало інших цивільних об'єктів. Тому важливо у жодному випадку не ігнорувати повітряні тривоги – передбачити, куди окупанти атакуватимуть наступного разу, неможливо.

Черговий обстріл Харкова

Під час повітряної тривоги уранці 21 липня у Харкові пролунали вибухи. росіяни обстріляли місто. Унаслідок атаки 1 людина загинула, а 17 – зазнали поранень.

Згодом з'явилась інформація, що окупанти влучили в один із медичних закладів міста. Які саме руйнування – наразі невідомо.

Уже другий день поспіль росіяни вбивають мирних мешканців Харкова. 20 липня під час обстрілу загинули 3 людей – 13-річний хлопець та літнє подружжя, які чекали на транспорт на зупинці. Ще 2 людей поранені.

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