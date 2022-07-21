Про обстріл Харкова повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Таку інформацію оприлюднив Обласний центр екстреної медичної допомоги.

Тим часом Вночі росіяни випустили по Миколаєву 7 ракет: влучили в об'єкт інфраструктури, АЗС та газогін

росіяни почали обстрілювати Харків близько 10:00

Про вибухи у Харкові повідомили близько 10:00. Вони прогриміли у житлових районах міста. Місцева влада закликала людей перебувати в укриттях та без нагальної потреби не виходити на вулицю.

Згодом з'явилась інформація, що окупанти влучили в один із медичних закладів міста. Які саме руйнування – наразі невідомо. Станом на 10:30 повітряна тривога тривала у Харківському районі області.