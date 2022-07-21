Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Оккупанты накрыли огнем один из районов города .

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Синегубов призвал не игнорировать тревоги

Олег Синегубов подчеркнул, что уже второй день подряд россияне обстреливают мирных жителей Харькова, которые просто находятся на улицах. Глава ОВА призвал людей находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги.

Так же и сегодня, 21 июля, большинство из тех, кто пострадал, были на улице во время обстрела. Оккупанты обстреляли густонаселенный район Харькова фактически возле центра города.

Глава ОВА рассказал, что один из пострадавших в результате обстрела сейчас в тяжелом состоянии в больнице.

Важно! р оссия ежедневно доказывает, что является страной-террористом, обстреливая жилые дома, школы, садики и много других гражданских объектов. Поэтому важно ни в коем случае не игнорировать воздушные тревоги – предвидеть, куда оккупанты будут атаковать в следующий раз невозможно.

Очередной обстрел Харькова

Во время воздушной тревоги утром 21 июля в Харькове раздались взрывы. россияне обстреляли город. В результате атаки 1 человек погиб, а 17 – получили ранения.

Впоследствии появилась информация, что оккупанты попали в одно из медицинских учреждений города. Какие именно разрушения – пока неизвестно.

Уже второй день россияне убивают мирных жителей Харькова. 20 июля во время обстрела погибли 3 человека – 13-летний парень и пожилые супруги, которые ждали транспорт на остановке. Еще 2 человека ранены.