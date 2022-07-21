Ранок 21 липня був неспокійним для мешканців Харкова. Вони заледве оговтались після нічних вибухів і сирен, але ворог вирішив на цьому не зупинятись. Тож вкотре відкрив вогонь по мирному та беззбройному населенню міста, передає 24 канал.

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Спочатку були вибухи

Оскільки це була чергова артилерійська атака по Харкову, то спочатку містяни чули вибухи. Про них кореспонденти повідомили об 09:29, а вже об 09:30 пролунала повітряна тривога у місті. Через кілька хвилин надійшла інформація, власне, про можливий артобстріл обласного центру.

Після цього надійшло повідомлення від глави Харківської ОВА Олега Синєгубова. Він наголосив на важливості перебування в укритті. Крім того, високопосадовець попрохав мешканців міста не виходити на вулиці, якщо не має в цьому нагальної потреби.

Пізніше допис опублікував мер Харкова Ігор Терехов. Він підкреслив, що російські загарбники били по одному з найбільш густонаселених районів міста.

Невдовзі надійшли повідомлення від очевидців. У соціальних мережах обговорювали сильну пожежу, яка спалахнула у місті. Також містяни розповіли, що в небо піднялись щонайменше кілька стовпів диму.

Окупанти влучили у медичний центр

Пізніше надійшли додаткові відомості від мера Харкова. Він розповів, що російські загарбники поцілили в один з медичних закладів міста. Також стало відомо, що задля атаки ворог використовував РСЗВ "Ураган".

Ворог забрав життя кількох людей

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про 19 поранених, а також 2 загиблих внаслідок обстрілу міста. Відповідні дані надав Обласний центр екстреної медичної допомоги. Серед поранених – 1 дитина. Також медики борються за життя ще 4 постраждалих. Вони зараз перебувають у лікарні у тяжкому стані.

Що стосується медичного центру, в який влучив ворог, то мовиться про приватний стоматологічний кабінет. Він був розташований у житловому будинку. На щастя, на момент влучання у приміщенні не було нікого.

На місцях ворожої атаки продовжують працювати 10 бригад Обласного центру екстреної медичної допомоги. Також не припиняють свою роботу інші спецслужби.

Рух транспорту у місті змінять

Внаслідок обстрілів певних змін зазнає рух громадського транспорту. Наразі тимчасово не курсуватимуть поїзди на Салтівській лінії метрополітену.

Також у пресслужбі підприємства нагадали про оновлений маршрут цієї лінії. Згідно з ним, поїзди курсують від станції "Історичний музей" до станції "Академіка Барабашова" і назад.

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