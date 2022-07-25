Наразі на місці події працюють рятувальники. Все, що відомо про атаку по цивільній інфраструктурі міста на Харківщині, читайте у матеріалі 24 каналу.

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На місці події спалахнула пожежа

У ДСНС повідомили, що після влучання смертоносного снаряда у Будинку культури спалахнула пожежа. Вогонь охопив 70 квадратних метрів приміщення. Рятувальники оперативно погасили полум'я.

Під завалами Будинку культури опинилися люди

Під час повітряної тривоги у підвалі Будинку культури ховалися місцеві мешканці. Після влучання ракети, вони опинилися під завалами.

За словами голови міської ради Ганни Мінаєвої, жінку та 3 чоловіків вдалося врятувати. Водночас під будинком ще можуть бути 3 людей, пише Суспільне. Наразі рятувальники їх шукають.

Не було ні військових, нікого, просто будинок культури. Сьогодні ми бачимо, що від нього залишилося. Будинок повністю зруйнований, він не підлягає відновленню. Пошукові роботи продовжуються. Будемо сподіватися, що люди живі, але... Хотілося б в це вірити,

– зазначила Мінаєва.

За даними прокуратури Харківської області, поранень зазнала 46-річна жінка.

Наслідки обстрілу Будинку культури у Чугуєві / Фото Олега Синєгубова та прокуратури

Під удар потрапили й інші будівлі

Унаслідок обстрілу постраждав не лише Будинок культури, а й інша цивільна інфраструктура:

школа, в якій на момент обстрілу нікого не було;

будівля, в якій розташовувалась бібліотека та спортивний зал;

житлові будинки;

також відомо, що снаряди влучили по відкритій території.

Окупанти вгатили ракетами по Чугуєву / Фото Суспільне

Чим росіяни обстріляли Чугуїв

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що за попередніми даними поліцейських, російські війська відкрили вогонь з зенітно-ракетних комплексів С-300. Такими ж ракетами ворог обстрілює Миколаїв.

Прокуратура відкрила кримінальну справу

На місці події працюють усі служби. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Вони вже відкрили кримінальну справу за статтею про порушення законів та звичаїв ведення війни.

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