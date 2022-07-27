Унаслідок ракетного удару росіян по Чугуєву 25 липня підтверджено загибель загалом трьох людей. Ще 4 осіб вдалось врятувати у перший день, після "прильоту".

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Рятувальники завершили роботи серед руїн Будинку культури Чугуєва

У Головному управлінні ДСНС України у Харківській області відзвітували, що станом на 18:43 27 липня пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого росіянами Будинку культури у Чугуєві завершено.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла усіх загиблих людей – одного чоловіка та двох жінок. Ще 25 липня, після ракетного удару окупантів, було врятовано 4 людей.

Сьогодні (27 липня – ред. 24 канал) на місці події працювали 3 одиниці техніки та 31 рятувальник ДСНС з міст Чугуєва, Харкова та Луганської області. Також була задіяна важка комунальна техніка та комунальні робітники,

– додали у ДСНС.

Пошук та порятунок людей з-під завалів чугуївського Будинку культури завершено / Фото Головне управління ДСНС України у Харківській області

Що відомо про обстріл та загиблих у Будинку культури у Чугуєві

У ніч проти 25 липня російські окупанти вгатили по Чугуєву, що на Харківщині. Вибухи пролунали близько 3 години ночі. Зазначалось, що "прильоти" зафіксовано по місцевій школі та Будинку культури. За фактом обстрілу прокуратура відкрила кримінальну справу.

У Харківській ОВА розповіли про загиблих. Очільник адміністрації Олег Синєгубов два дні поспіль повідомляв про знайдені під завалами знищеного Будинку культури тіла.

Одна із загиблих – 30-річна волонтерка, яку притисло бетонною плитою. Мансур Хакімов, якого рятувальникам вдалось дістати з-під завалів живим, розповів, що її звали Вікторія. Інша жертва цинічного удару росіян – 83-річна жінка. Загиблому чоловікові було 36 років, він також займався волонтерством.

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