В результате ракетного удара россиян по Чугуеву 25 июля подтверждена гибель в общей сложности трех человек. Еще 4 человека удалось спасти в первый день, после "прилета".

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Спасатели завершили работы среди руин Дома культуры Чугуева

В Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области отчитались, что по состоянию на 18:43 27 июля поисково-спасательные работы на месте разрушенного россиянами Дома культуры в Чугуеве завершены.

Спасатели извлекли из-под завалов тела всех погибших людей – одного мужчины и двух женщин. Еще 25 июля, после ракетного удара оккупантов, были спасены 4 человека.

Сегодня (27 июля – ред. 24 канал) на месте происшествия работали 3 единицы техники и 31 спасатель ГСЧС из городов Чугуева, Харькова и Луганской области. Также была задействована тяжелая коммунальная техника и коммунальные рабочие,

– добавили в ГСЧС.

Поиск и спасение людей из-под завалов чугуевского Дома культуры завершено / Фото Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области

Что известно об обстреле и погибших в Доме культуры в Чугуеве

В ночь на 25 июля российские оккупанты обстреляли Чугуев в Харьковской области. Взрывы раздались около 3 часов ночи. Отмечалось, что "прилеты" зафиксированы по местной школе и Дому культуры. По факту обстрела прокуратура возбудила уголовное дело.

В Харьковской ОВА рассказали о погибших. Глава администрации Олег Синегубов два дня подряд сообщал о найденных под завалами уничтоженного Дома культуры телах.

Одна из погибших – 30-летняя волонтер, которую прижало бетонной плитой. Мансур Хакимов, которого спасателям удалось извлечь из-под завалов живым, рассказал, что ее звали Виктория. Другая жертва циничного удара россиян – 83-летняя женщина. Погибшему мужчине было 36 лет, он также занимался волонтерством.

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