Загибла жінка була волонтеркою

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що рятувальники вилучили тіло загиблої 30-річної жінки з-під завалів Будинку культури в Чугуєві, який знищили росіяни.

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Журналісти Суспільного уточнюють, що тіло жінки виявили під бетонною плитою.

Мансур Хакімов, якого врятували з-під завалів у Чугуєві, розповів, що загиблу звали Вікторія. Жінка була банківською працівницею і після вторгнення росії займалася волонтерською діяльністю.

Під завалами досі перебуває брат потерпілого Мансура Хакімова. Він сподівається, що його брат живий.

Відсотків 30%, що він живий... Вікторія – хороша мати, добра подруга, вона була дуже доброю жінкою. Вікторія допомагала нашій волонтерській діяльності. Готувала, роздавала їжу. До війни працювала у банківській сфері,

– повідомив потерпілий, якому у 2014 році довелося тікати з окупованого Алчевська.

Він додав, що загибла Вікторія евакуювала дітей і рідних за межі Чугуєва. Натомість сама залишилася у Чугуєві та хотіла допомагати людям.

Що відомо про обстріл Чугуєва

російські окупанти у ніч проти 25 липня завдали ракетного удару по Чугуєві. Під удар окупантів потрапили школа та Будинок культури. Спершу повідомлялося, що під завалами опинилося щонайменше троє людей. Також було відомо, що 46-річна жінка зазнала поранень.

На момент обстрілу у підвалі Будинку культури ховалися люди. Спершу з-під зруйнованого будинку рятувальники витягли 3 людей. Та в Харківській ОВА інформували, що під завалами ще можуть бути люди.

По Чугуєві російські окупанти випустили 10 снарядів з зенітно-ракетних комплексів С-300. Вони призначені для боротьби з тактичною авіацією та ракетами, однак окупанти вирішили застосувати проти мирного населення.

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