Погибшая женщина была волонтером

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что спасатели достали тело женщины из-под завалов разрушенного россиянами Дома культуры в Чугуеве. Погибшей 30 лет.

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Журналисты Суспильного уточняют, что тело обнаружили под бетонной плитой.

Мансур Хакимов, которому удалось спастись, рассказал, что погибшую звали Виктория. Она работала в банке и после вторжения россии занималась волонтерством.

Под завалами до сих пор находится брат Мансура Хакимова. Он надеется, что его брат жив.

Процентов 30%, что он жив… Виктория – хорошая мать, хорошая подруга, она была очень хорошей женщиной. Виктория помогала нашим волонтерам. Готовила, раздавала еду. До войны работала в банковской сфере,

– сказал Хакимов. Кстати, ему уже приходилось убегать от оккупантов – в 2014 году из захваченного ими Алчевска.

Он добавил, что погибшая Виктория эвакуировала детей и родных за пределы Чугуева. Сама же осталась в городе, потому что хотела помогать людям.

Что известно об обстреле Чугуева

российские захватчики в ночь на 25 июля нанесли ракетный удар по Чугуеву. В результате пострадали школа и дом культуры. Изначально сообщалось, что под завалами три человека, а 46-летняя женщина получила ранения.

На момент обстрела в подвале ДК прятались люди. Из-под его завалов спасатели вытащили трех человек. Однако в Харьковской ОВА сообщили, что под завалами могут быть еще люди.

По Чугуеву российские оккупанты выпустили 10 снарядов из зенитно-ракетных комплексов С-300. Они предназначены для борьбы с тактической авиацией и ракетами, однако рашисты решили применить такое оружие против мирного населения.

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