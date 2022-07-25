Под завалами могут оставаться люди

На момент обстрела в подвале помещения прятались люди. Все они оказались под завалами.

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Из под разрушенного дома спасатели вытащили 3 человек. По словам председателя Харьковской областной военной администрации, под завалами может быть больше гражданских. Поэтому на месте происшествия работают работники ГСЧС.

Кроме того, повреждены жилые дома, образовательное учреждение, есть попадания по открытым территориям,

– отметил Синегубов.

По предварительным данным полиции, обстрел осуществили из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Последствия обстрела Дома культуры в Чугуеве / Фото Олега Синегубова

Что известно об обстреле Чугуева

российские военные ударили по городу около 3 часов ночи. Известно, что в результате удара разрушена школа.

Ранее Синегубов говорил, что 3 человека, которых вытащили из-под завалов, не пострадали.

В то же время ранения получила 46-летняя женщина.

В прокуратуре по данному факту открыли уголовное дело. Она касается статьи о нарушении законов и обычаев ведения войны.

Отметим, что этой ночью враг также мощно обстрелял Днепропетровскую область. В частности, по Никопольскому району оккупанты запустили 40 снарядов из реактивных систем залпового огня, а по Днепровскому району – 2 ракеты.

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