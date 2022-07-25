Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Наслідки чергової російської атаки ліквідовують і досі.

Зауважте Вщент знищені будинки та велетенські вирви: фото з Чугуєва, який обстріляли ракетами

Під завалами будинку культури перебувають люди

Олег Синєгубов зазначив, що уночі російські окупанти випустили 10 снарядів з зенітно-ракетних комплексів С-300. Вони призначені для боротьби з тактичною авіацією та ракетами, однак окупанти вирішили застосувати проти мирного населення.

Підвал будинку культури слугував укриттям для мешканців Чугуєва, які майже щодня страждають від російських обстрілів. Після удару він зруйнований повністю, а під завалами досі можуть перебувати ті, хто ховався там від удару.

Найжахливіше, що під завалами досі перебувають люди, підвал був укриттям, адже район вже кілька тижнів безперестанку обстрілюють окупанти. Пошукові роботи тривають, рятувальники докладають усіх зусиль,

– наголосив Синєгубов.



Рятувальники працюють на місці російського удару в Чугуєві / Фото з телеграму Олега Синєгубова

Обстріл Чугуєва: головне

Уночі 25 липня мешканці Харкова протягом 15 хвилин повітряної тривоги почули близько 20 вибухів, значна частина з яких доносилася з Чугуївського району.

росіяни цинічно обстріляли Чугуїв. Ворожі ракети влучили в будинок культури, колишній будинок офіцерів, школу та ше в кілька об'єктів.

Також росіяни пошкодили тепломережу.

Наслідки обстрілу Чугуєва: дивіться відео