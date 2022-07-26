Відомо, що загарбники зруйнували щонайменше два житлових будинки. Атака трапилась 26 липня о 5 ранку.

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Відновити неможливо

Один зі зруйнованих будинків належить сім'ї, яка евакуювалась до Чернівців. У місті залишився батько Олександр Іванов.



Олександр Іванов / Фото Суспільне Харків

Раз прилетіло, сусід встав подивитися і якраз другий раз прилетіло. Його збило з ніг, він на підлогу впав. За будинком було прибудована двоповерхова будівля. Як бачите, її немає,

– сказав Олександр.

Він зазначив, що відновити будинок сина неможливо. Він розповів, що у хаті почали робити ремонт.



Наслідки обстрілу / Фото Суспільне Харків

"Мого сина фірму евакуювали до Чернівців, він поїхав і родину із собою забрав. Я сам будівельник, сину робив ремонт. Ще не до кінця був зроблений. Тепер вже ремонтувати нічого", – зазначив чоловік.

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На щастя, поранених внаслідок ранішньої атаки, немає. Поліція Харківської області зазначила, що окупанти застосували ракетно-зенітний комплекс "С-300". Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни.



Ракети влучили у приватний сектор / Фото Суспільне Харків



Відновити будинок неможливо / Фото Суспільне Харків



На щастя, ніхто не постраждав / Фото Суспільне Харків

Критична інфраструктура

Відомо, що у Чугуєві росіяни пошкодили критичну інфраструктуру. Боєприпас влучив у газову трубу. Виникла пожежа, але її встигли загасити.

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