Глядя на российских псевдолибералов, рассказывающих, что на Харьковском направлении все нормально, все спокойно, откровенно хочется задушить. Об этом в эфире 24 каналу заявил общественный деятель и спикер InformNapalm Михаил Макарук.

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Он пояснил, что там идут страшные бои. Особенно к Северу от Харькова, где россияне лезут постоянно.

Вот вчера Глеб Бабич погиб, до этого Юрка Гудыменко тяжело ранили. А на каком направлении никто не задавал вопрос? Там (на Харьковском направлении – 24 канал) тяжелые бои идут,

– рассказал Михаил Макарук.

"У них там близость к границе, что помогает наращивать силы. Идет страшное лупилово", – сообщил Макарук.

Он добавил, если россиян оттуда выбить, то плацдарм идет на "перерезанный" Купянск и у Изюмской группировки оккупантов есть огромные проблемы.

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