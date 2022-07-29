Глядя на российских псевдолибералов, рассказывающих, что на Харьковском направлении все нормально, все спокойно, откровенно хочется задушить. Об этом в эфире 24 каналу заявил общественный деятель и спикер InformNapalm Михаил Макарук.
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Он пояснил, что там идут страшные бои. Особенно к Северу от Харькова, где россияне лезут постоянно.
Вот вчера Глеб Бабич погиб, до этого Юрка Гудыменко тяжело ранили. А на каком направлении никто не задавал вопрос? Там (на Харьковском направлении – 24 канал) тяжелые бои идут,
– рассказал Михаил Макарук.
"У них там близость к границе, что помогает наращивать силы. Идет страшное лупилово", – сообщил Макарук.
Он добавил, если россиян оттуда выбить, то плацдарм идет на "перерезанный" Купянск и у Изюмской группировки оккупантов есть огромные проблемы.
Смотрите полное видео о ситуации в Харьковской области:
Какая ситуация в Харькове: последние новости
- В Харьковской области россияне обстреляли ТЭЦ. В результате погиб полицейский, а двое гражданских ранены. Кроме ТЭЦ, россияне обстреляли жилой массив.
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- российские оккупанты 25 июля нанесли ракетный удар по Чугуеву около 3 часов ночи. Они попали в Дом культуры, где скрывались местные жители.
- В войне против россии наравне с нашими военными борются представители Интернационального легиона из 55 стран. Сейчас часть мужественно защищает Харьковщину от врагов.
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