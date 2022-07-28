Кроме ТЭЦ, россияне обстреляли жилой массив. Об этом сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов 28 июля.
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Один погибший и двое раненых
Утренний обстрел в Харьковской области. Под огонь попали ТЭЦ и жилмассив. ГСЧС ведут борьбу с пожаром. Пока, к сожалению, есть точная информация об одном погибшем полицейском, который осуществлял охрану ТЭЦ. Двое гражданских ранены,
– написал Болвинов.
россияне угостили по Харьковщине / Фото из фейсбука Сергея Болвинова
Оккупанты обстреляли ТЭЦ из реактивных систем залпового огня. Они били по Харьковщине запрещенными кассетными снарядами. Сейчас следователи осматривают место происшествия.
Вражеский кассетный боеприпас / Фото из фейсбука Сергея Болвинова
Обстрел Харькова 28 июля
россияне обстреляли мирный город во время воздушной тревоги ночью. Взрывы раздались почти одновременно с сиреной. Их было около 4.
Немного погодя стало известно, что оккупанты атаковали два района, которые расположены недалеко от центра Харькова.
После попадания сразу произошли пожары. Возгорания, к счастью, были незначительны, и спасатели их потушили. Жертв и пострадавших нет.
Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне попали, в частности, в парк Горького . В результате авиаобстрела на территории образовались огромные воронки, повреждена кровля и фасад хозяйственного сооружения. Он опубликовал видео из парка.