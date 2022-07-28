В результате вражеской атаки никто не пострадал. Повреждены хозяйственные постройки. Видео с места происшествия опубликовал мэр Харькова Игорь Терехов.

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Парк Горького россияне тоже атаковали

Ночью оккупанты атаковали и любимый всеми харьковчанами парк Горького. К счастью, аттракционы не пострадали. Повреждены хозяйственные постройки. Жертв и раненых тоже нет,

– написал Игорь Терехов.

На видео видно, что в результате авиаобстрела образовались огромные воронки. Также на записи демонстрируется повреждение хозяйственного сооружения в парке.

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Вражеская атака на Харьков 28 июля

Ночью враг обстрелял город во время воздушной тревоги. Взрывы раздались почти одновременно с сиреной. Их насчитали примерно 4.

Впоследствии выяснилось, что россияне атаковали два района – один расположен ближе к центру, а второй – расположен недалеко от первого.

После попадания на обоих местах удара произошли пожары. Возгорания, к счастью, были незначительны, и спасатели их потушили. Предварительно жертв и пострадавших нет.

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