Окрім ТЕЦ, росіяни обстріляли ще житловий масив. Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов 28 липня.

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Один загиблий та двоє поранених

Ранковий обстріл в Харківській області. Під вогонь потрапили ТЕЦ та житловий масив. ДСНС ведуть боротьбу з пожежею. Наразі, на жаль, є точна інформація про одного загиблого поліцейського, який здійснював охорону ТЕЦ. Двоє цивільних поранені,

– написав Болвінов.



росіяни вгатили по Харківщині / Фото з фейсбуку Сергія Болвінова

Окупанти обстріляли ТЕЦ з реактивних систем залпового вогню. Вони гатили по Харківщині забороненими касетними снарядами. Зараз слідчі оглядають місце події.



Ворожий касетний боєприпас / Фото з фейсбуку Сергія Болвінова

Обстріл Харкова 28 липня

росіяни обстріляли мирне місто під час повітряної тривоги вночі. Вибухи пролунали майже одночасно із сиреною. Їх було близько 4.

Трохи згодом стало відомо, що окупанти атакували два райони, що розміщені недалеко від центру Харкова.

Після влучання одразу сталися пожежі. Займання, на щастя, були незначні, і рятувальники їх загасили. Жертв та постраждалих немає.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни поцілили, зокрема, в парк Горького. Внаслідок авіаобстрілу на території утворилися величезні вирви, пошкоджено покрівлю та фасад господарської споруди. Він опублікував відео з парку.

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