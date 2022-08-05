Уже вдруге за 5 серпня у Миколаєві лунають вибухи. Зауважимо, що з 00:49 у місті оголошена повітряна тривога. А вже об 07:06 увімкнули сирену на відбій.

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Миколаївців закликали залишатись вдома

Близько 06:58 до мешканців Миколаєва звернувся очільник міської ради. Олександр Сєнкевич зазначив, що в одному з районів міста пролунали потужні вибухи.

Прошу всіх не виходити з дому і триматись якомога далі від вікон!,

– підкреслив він.

Зауважимо, що кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи об 06:50. На жаль, попри відбій повітряної тривоги, о 07:15 у місті знову пролунали вибухи. Зауважимо, що після цього сирен не вмикали.

Неспокійною була ніч для всіх Українців

Уночі повітряна тривога розбудила практично всіх мешканців нашої держави. Невдовзі ж з'явилась інформація про ворожі удари відразу в кількох містах і області.

Стало відомо про те, що ворог обстріляв Нікополь. У місцевій РВА станом на 01:45 зазначили, що зберігається загроза артилерійських атак з боку росіян. Зазначимо, що спочатку повітряну тривогу увімкнули саме на території Нікопольської громади, а потім і по всій Дніпропетровщині. Крім того, близько 01:44 вибухи чули ще й мешканці Криворізького району.

У місцевій РВА станом на 01:45 зазначили, що зберігається загроза артилерійських атак з боку росіян. Зазначимо, що спочатку повітряну тривогу увімкнули саме на території Нікопольської громади, а потім і по всій Дніпропетровщині. Крім того, близько 01:44 Станом на 02:22 повідомили про вибухи у Миколаєві. Їх чули також близько 01:50 у Запоріжжі. В обох випадках не надходило інформації про те, чи були це ворожі "прильоти".

Їх чули також близько 01:50 у Запоріжжі. В обох випадках не надходило інформації про те, чи були це ворожі "прильоти". Неспокійно було також на Харківщині. Там місцеві мешканці повідомили про відразу 4 "прильоти" від російських окупантів.

Нагадуємо, що ризик ракетних і артилерійських ударів усе ще дуже високий. Тож рекомендуємо не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу та залишатись в укриттях під час сирен. Виходити зі сховищ варто лише після відбою. І то це слід робити максимально обережно, адже небезпека може чатувати і по завершенні тривоги.

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