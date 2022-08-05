Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив перші подробиці обстрілів. Ворог атакував Миколаїв близько 1 ночі і зранку – о 7 годині.

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Вночі та зранку, 5 серпня, ворог обстріляв Корабельний район Миколаєва. Попередньо відомо про влучання у приватний будинок та пошкодження будинків навколо,

– повідомив Віталій Кім.

Внаслідок атаки сталась пожежа на відкритій території – її спричинило падіння боєприпасів та їх уламки.

росіяни гатили з РСЗВ та "Піонів"

За попередньою інформацією Військової комендатури оборони міста Миколаєва, вночі Корабельний район розстрілювали касетними боєприпасами з РСЗВ, зранку – ствольною далекобійною артилерією "Піон".