Вдарили по об'єкту інфраструктури у передмісті. Про це повідомив секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв.

До теми Ворог завдав ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в районі Миколаївки на Одещині

Сьогодні вночі під час повітряної тривоги окупанти здійснили обстріл одного з об'єктів інфраструктури у передмісті Запоріжжя,

– підтвердив він.

За словами Куртєва, в результаті ворожої атаки виробниче обладнання отримало пошкодження. Постраждалих немає.

Чиновник вкотре закликав обов'язково реагувати на усі сповіщення про повітряну небезпеку. Він нагадав, що 4 серпня вранці під час тривоги у місті сталося два прильоти.

Обстріли українських міст

Нові прильоти фіксують щодня у різних частинах нашої країни. У ніч проти 5 серпня про атаки повідомили одразу в кількох містах. Була масштабна повітряна тривога по всій країні. Окупанти вдарили по Миколаєву, Запоріжжю, Нікополю та Харківщині.

Ще ввечері 4 серпня окупанти безжально обстріляли Харків. Вони завдали ударів по Шевченківському та Індустріальному районах. Попередньо було відомо, що є троє постраждалих: 2 чоловіка та 1 жінка. Загалом Харків під ударами справді кожного дня.

А зранку 5 серпня Миколаїв сколихнули вибухи вже вдруге за ніч. Вони пролунали в одному з районів міста. До мешканців звертався мер Олександр Сєнкевич. Він попрохав містян залишатись вдома.

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