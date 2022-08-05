Про це повідомили у зведенні Генштабу на ранок 5 серпня. Загалом ворог атакував ракетами міста на Півдні.
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Удар по Миколаївці
Наші військові повідомили, що російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в районі населеного пункту Миколаївка Одеської області.
За даними Генштабу, на Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на тому, щоб не допустити просування наших військ. Також росіяни ведуть розвідку БпЛА з високою інтенсивністю.
Були ворожі обстріли в районах населених пунктів Миколаїв, Луч, Лимани, Нова Зоря, Новомиколаївка, Кобзарці, Любомирівка, Киселівка, Андріївка, Лозове, Білогірка, Осокорівка, Потьомкине, Зелений Гай.
Південь був під вогнем вночі
- російські війська в ніч на 5 серпня обстріляли Запорізьку область. Загалом по регіону випустили одразу кілька ракет. Кілька ракет прилетіло біля обласного центру. За попередньою інформацією, жертв немає.
- Також окупанти вдарили по Миколаєву, Нікополю та Харківщині. Масштабна повітряна тривога розпочалася в Україні близько 01:45 у ніч проти 5 серпня. Небезпека була для всієї України.
- Та наші ЗСУ не дають окупантам спокійно жити на Півдні й нищать ворога як тільки можуть. Щоправда, наші воїни б'ють по воєнних цілях, а не по цивільних, як росіяни. Так, ЗСУ на Півдні за добу знищили 4 зенітно-ракетні системи С-300 та 3 склади боєприпасів ворога. Окрім того, вдалося ліквідувати 39 окупантів.
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