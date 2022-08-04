Через удар росіян у Миколаєві багато руйнувань цивільної інфраструктури

Про потужний обстріл Миколаєва в ефірі телемарафону розповіла керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що цього разу було "віялове гасіння" по центральному району Миколаєва.

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Під масованим вогнем окупантів, як повідомила Гуменюк, опинилися приватні будинки та центральний проспект, посеред якого застряг мотор однієї з ворожих ракет. Повідомляється, що через удар росіян у Миколаєві багато руйнувань цивільної інфраструктури.

Разом з тим, як повідомила речниця ОК "Південь", у Миколаєві вдалося уникнути жертв і постраждалих через те, що люди свідомі та навчені сумним досвідом. Від трагічних наслідків врятувало те, що миколаївці були в укритті.

Також Наталія Гуменюк відповіла на питання, чому росіяни масовано обстрілюють Миколаїв. За її словами, швидше за все, обстріли пов'язані з тим, що ворог накопичує сили та підтягує резерви в передчутті контрнаступу ЗСУ. Окрім того, росіяни намагаються створити свій контрнаступ.

Водночас загарбники розганяють фейки, що буцімто Миколаїв візьмуть. У такий спосіб, як наголосила Гуменюк, окупанти намагаються зламати дух українців.

Речниця ОК "Південь" зауважила, що росіяни під час атак тяжіють до символізму. Через те, що Миколаїв став форпостом оборони України на Півдні, ворог не тільки хоче все руйнувати, але зробити натяк на те, що зламаний дух.

Що відомо про обстріл Миколаєва

російські військові буквально щодня обстрілюють Миколаїв. У ніч проти 4 серпня окупанти обстріляли два райони Миколаєва. Потужні вибухи в Миколаєві пролунали близько 4 ранку та після 6 години.

Через обстріл пошкоджено житлові будинки, в яких вибиті вікна та пошкоджений дах. Одна з ракет влучила в проїжджу частину, інша – у тротуар.

У ніч проти 4 серпня окупанти також обстріли село Явкине Баштанської громади. Попередньо обійшлося без жертв і суттєвих пошкоджень.

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