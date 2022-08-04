Унаслідок обстрілу Миколаєва пошкоджено житлові будинки

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що потужні вибухи в Миколаєві пролунали близько 4 ранку та після 6 години. За попередньою інформацією, пошкоджено житлові будинки, в яких вибиті вікна та пошкоджений дах.

Варте уваги Вранці ворог вкотре вгатив по Миколаєву: жахливі фото з місця удару

Унаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа. Одна з ракет влучила в проїжджу частину, інша – у тротуар.

Віталій Кім повідомив, що попередньо внаслідок обстрілу немає жертв та постраждалих. Однак детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

У ніч проти 4 серпня окупанти також обстріли село Явкине Баштанської громади. Попередньо обійшлося без жертв і суттєвих пошкоджень.

росія обстрілює Миколаїв: що відомо

Окупанти буквально щодня обстрілюють Миколаїв. Зокрема, зранку 3 серпня ворог атакував відразу декілька районів міста. В одному спалахнула пожежа внаслідок влучання, а от в іншому окупанти зруйнували супермаркет.

У ніч проти 2 серпня російські загарбники також обстріляли Миколаїв. Ворог бив по місту як з РСЗВ, так і ракетами С-300, розрахованими на збиття цілей у небі. Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім уже показав на відео, отриманих з камер спостереження, моменти влучання.

Відомо про те, що пошкоджень зазнали гуртожиток одного з вишів міста, а також житлові будинки. Крім того, влучання ворожих боєприпасів, а також їхніх уламків стало причиною пожежі в одному з магазинів міста.

У ніч проти 1 серпня окупанти обстріляли Миколаїв місто, внаслідок чого сильно постраждав сучасний травмпункт.

До речі – кадри зруйнованого Миколаєва та Маріуполя: дивіться відео