Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім уже показав на відео, отриманих з камер спостереження, моменти влучання. Нагадаємо, що обстріл міста стався під час ранкової повітряної тривоги.

Читайте також Ранкова атака Миколаєва та понад 41 тисяча знищених окупантів: головне за 160 день війни

У місті пролунали потужні вибухи

На відео, опублікованому Кімом, можна побачити момент трьох "прильотів". Причому ворог цілеспрямовано бив по одному і тому ж об'єкту. Це помітно неозброєним оком, адже ворожі снаряди влучали практично в одне і те ж місце.

2 серпня. Для миколаївців ця ніч виглядала так,

– написав лаконічно Кім під дописом.

Ворог обстрілював Миколаїв 2 серпня: дивіться відео

Окупанти поцілили у гуртожиток вишу

Нагадаємо, що російські загарбники випустили 4 снаряди з РСЗВ "Смерч", а також 8 ракет С-300. Останні окупанти модифікували, щоб вони могли влучати не лише у ціль у повітрі, а й на суші. Для цього бійці країни-агресорки оснастили снаряди GPS-трекерами.

Загалом атак по місту було відразу дві. Одна – після першої ночі, а друга – близько четвертої ранку. Ворог бив відразу по двох районах міста.

Як виглядає студентський гуртожиток після удару: дивіться відео

Відомо, що руйнувань зазнав один з гуртожитків університету. Також пошкоджені дві багатоповерхівки – вікна та дах – та сімейна амбулаторія й школа. В останніх вибиті вікна. Під ворожі обстріли потрапили також два продуктові магазини. В одному із них внаслідок влучання спалахнула пожежа.

Віталій Кім під час ефіру телемарафону підкреслив, що обстріли Миколаєва продовжуються. Але цієї ночі було менше ракет. Цього разу ворог використовував не лише С-300, а й додав РСЗВ. Це може свідчити і про те, що загарбники намагаються заощаджувати свої боєприпаси.

І тут немає нічого дивного, адже в росії прекрасно розуміють, що невдовзі ЗСУ здійснюватимуть контрнаступ на Півдні. З цією метою ворог уже почав перекидати свою живу силу та техніку до тимчасово окупованої Херсонщини. Задля підкріплення там окупантам доводиться відводити своїх військових як з Донбасу, так і низки населених пунктів Запоріжжя.

Варте уваги – шалені втрати росіян станом на 2 серпня: дивіться відео