Про обстріл Миколаєва 24 каналу повідомив з місця подій власний кореспондент. За його словами, під удар потрапили спальні райони міста. Окупанти спеціально громлять цивільну інфраструктуру.

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Моторошні наслідки обстрілу Миколаєва

Відомо, що російські нелюди вели обстріл як з реактивних систем залпового вогню "Смерч", так і снарядами із зенітно-ракетних систем С-300, які зазвичай використовують для протиповітряної оборони.

На місці вибухів сумна картина. Окупанти влучили поблизу житлового будинку: одна із будівель майже повністю зруйнована, у ще одній – вибиті вікна. Серйозно постраждав місцевий бізнес – окупанти знищили один із місцевих супермаркетів, аптеку та інші об'єкти.

Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва / Фото 24 каналу

Обстріли почалися ще з вечора. Все, що прилетіло в місто, потрапило в цивільну інфраструктуру. Окупанти спеціально б'ють туди, де живуть звичайні люди. Вони хочуть якнайбільше всього зруйнувати. Судячи з того, куди прилітало, росіяни хотіли якнайбільше жертв, – зазначив кореспондент.

Він наголошує – це всього лиш одне з місць, куди прилетіли ракети. Упродовж доби окупанти гатили й по інших спальних районах.

За останніми даними, як розповідає кореспондент, постраждалих та загиблих внаслідок обстрілів у Миколаєві немає. В області відомо про двох поранених.

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Ранкові обстріли Миколаєва: головне

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що приблизно о 5 ранку в місті пролунали гучні вибухи. На цей момент вже була повітряна тривога. Він додав, що росіяни завдали ударів по різних районах міста.

Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що внаслідок обстрілу пошкоджені як багатоповерхівки, так і аптека, магазини та дорожнє полотно. Відомо також про приліт на території кінно-спортивної школи.