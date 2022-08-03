Об обстреле Николаева 24 каналу сообщил с места событий собственный корреспондент. По его словам, под удар попали спальные районы города. Оккупанты специально громят гражданскую инфраструктуру.

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Жуткие последствия обстрела Николаева

Известно, что российские изверги вели обстрел как из реактивных систем залпового огня "Смерч", так и снарядами из зенитно-ракетных систем С-300, которые обычно используют для противовоздушной обороны.

На месте взрывов печальная картина. Оккупанты попали вблизи жилого дома: одно из зданий почти полностью разрушено, в еще одном – выбиты окна. Серьезно пострадал местный бизнес – оккупанты уничтожили один из местных супермаркетов, аптеку и другие объекты.

Последствия утреннего обстрела Николаева / Фото 24 канала

Обстрелы начались еще с вечера. Все, что прилетело в город – попало в гражданскую инфраструктуру. Оккупанты специально бьют туда, где живут обычные люди. Они хотят больше всего разрушить. Судя по тому, куда прилетало, россияне хотели больше жертв,

– отметил корреспондент.

Он отмечает – это всего лишь одно из мест, куда прилетели ракеты. На протяжении суток оккупанты били и по другим спальным районам.

По последним данным, как рассказывает корреспондент, пострадавших и погибших в результате обстрелов в Николаеве нет. В области известно о двух раненых.

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Утренние обстрелы Николаева: главное

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что примерно в 5 утра в городе раздались громкие взрывы. К этому моменту уже была воздушная тревога. Он добавил, что россияне нанесли удары по разным районам города.

Впоследствии глава Николаевской ОВА Виталий Ким уточнил, что в результате обстрела повреждены как многоэтажки, так и аптека, магазины и дорожное полотно. Известно также о прилете на территории конно-спортивной школы.