Внаслідок обстрілу росіян постраждали декілька районів Миколаєва. Про це розповів кореспондент 24 каналу Артур Зайонц.
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Постраждали багатоповерхівка та приватний сектор
Внаслідок ракетного удару росіян в одному з районів постраждали багатоповерхівка та прилеглий приватний сектор. Снаряд прилетів посеред дороги. В результаті чого на проїжджій частині утворилася вирва. Також уламки снаряда пошкодили будівлі навколо.
Окупанти обстріляли один з житлових районів Миколаєва / Фото Артура Зайонца, 24 канал
Наразі комунальники та прості мешканці ліквідують наслідки обстрілів окупантів. Станом на зараз офіційна влада не повідомляла про жертв та постраждалих у цьому районі.
Комунальники та прості мешканці ліквідують наслідки російського обстрілу / Фото Артура Зайонца, 24 канал
Однак це тільки один з районів, куди прилетів російський снаряд. Були також обстріли інших районів, де постраждала інфраструктура. На щастя, інформації про постраждалих в інших районах також немає.
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Гуманітарна ситуація в Миколаєві
Станом на сьогодні в Миколаєві залишається близько 200 тисяч осіб. Це трохи менше половини населення міста до війни.
Гуманітарна ситуація в місті є досить складною. Серйозною проблемою досі лишається постачання води. Довгий час мешканці Миколаєва були зовсім без води, але влада міста намагається вирішити цю проблему. Однак наразі з кранів миколаївці йде технічна вода, її не можна використовувати для споживання. Тому в місті обладнали пункти, де можна набрати питну воду.
Наскільки можливо у прифронтовому місті, життя в Миколаєві – триває. Однак інтенсивність обстрілів окупантів протягом останніх двох тижнів посилилась.
Росіяни б'ють реактивними системами залпового вогню, які важко відстежити ППО. Тому важливо зазначити, що спочатку може бути вибух і тільки потім пролунає сигнал повітряної тривоги.
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Останні новини Миколаєва: коротко
- Вранці 4 серпня окупанти цинічно обстріляли Миколаїв. Вибухи пролунали близько 4 ранку, про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. За його словами, під обстріли потрапили два райони міста.
- Крім постійних обстрілів у місті також складна гуманітарна ситуація, зокрема з водою. Містяни мають критичну потребу у ній щоденно. Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомила, що благодійний фонд "Світлі справи" збирає допомогу для Миколаївщини. За грошові пожертви фонд робить свердловини, де люди можуть брати питну воду.
- росіяни не припиняють обстрілювати Миколаївщину. Так, уночі 2 серпня окупанти атакували з РСЗВ "Смерч" та ракетами С-300. Відомо про те, що пошкоджень зазнали гуртожиток одного з вишів міста, а також житлові будинки. Голова ОВА Віталій Кім повідомив, що у гуртожитку під час атаки перебував охоронець. Він зазнав поранень.
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