Внаслідок обстрілу росіян постраждали декілька районів Миколаєва. Про це розповів кореспондент 24 каналу Артур Зайонц.

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Постраждали багатоповерхівка та приватний сектор

Внаслідок ракетного удару росіян в одному з районів постраждали багатоповерхівка та прилеглий приватний сектор. Снаряд прилетів посеред дороги. В результаті чого на проїжджій частині утворилася вирва. Також уламки снаряда пошкодили будівлі навколо.

Окупанти обстріляли один з житлових районів Миколаєва / Фото Артура Зайонца, 24 канал

Наразі комунальники та прості мешканці ліквідують наслідки обстрілів окупантів. Станом на зараз офіційна влада не повідомляла про жертв та постраждалих у цьому районі.

Комунальники та прості мешканці ліквідують наслідки російського обстрілу / Фото Артура Зайонца, 24 канал

Однак це тільки один з районів, куди прилетів російський снаряд. Були також обстріли інших районів, де постраждала інфраструктура. На щастя, інформації про постраждалих в інших районах також немає.

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Гуманітарна ситуація в Миколаєві

Станом на сьогодні в Миколаєві залишається близько 200 тисяч осіб. Це трохи менше половини населення міста до війни.

Гуманітарна ситуація в місті є досить складною. Серйозною проблемою досі лишається постачання води. Довгий час мешканці Миколаєва були зовсім без води, але влада міста намагається вирішити цю проблему. Однак наразі з кранів миколаївці йде технічна вода, її не можна використовувати для споживання. Тому в місті обладнали пункти, де можна набрати питну воду.

Наскільки можливо у прифронтовому місті, життя в Миколаєві – триває. Однак інтенсивність обстрілів окупантів протягом останніх двох тижнів посилилась.

Росіяни б'ють реактивними системами залпового вогню, які важко відстежити ППО. Тому важливо зазначити, що спочатку може бути вибух і тільки потім пролунає сигнал повітряної тривоги.

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Останні новини Миколаєва: коротко

Вранці 4 серпня окупанти цинічно обстріляли Миколаїв. Вибухи пролунали близько 4 ранку, про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. За його словами, під обстріли потрапили два райони міста.

Крім постійних обстрілів у місті також складна гуманітарна ситуація, зокрема з водою. Містяни мають критичну потребу у ній щоденно. Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомила, що благодійний фонд "Світлі справи" збирає допомогу для Миколаївщини. За грошові пожертви фонд робить свердловини, де люди можуть брати питну воду.

росіяни не припиняють обстрілювати Миколаївщину. Так, уночі 2 серпня окупанти атакували з РСЗВ "Смерч" та ракетами С-300. Відомо про те, що пошкоджень зазнали гуртожиток одного з вишів міста, а також житлові будинки. Голова ОВА Віталій Кім повідомив, що у гуртожитку під час атаки перебував охоронець. Він зазнав поранень.

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