Про це повідомила 24 каналу голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. За її словами, місту вкрай потрібно все, що стосується питної води.
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Проблема з водою у Миколаєві: що відомо
Замазєєва розповіла, що благодійний фонд "Світлі справи" збирає допомогу для Миколаївщини. Люди допомагають як у грошовому вигляді, так і волонтерством.
За словами очільниці Миколаївської облради, загалом співпраця з фондом відбувається у різних варіаціях. До надання гуманітарної допомоги долучаються великі гуманітарні фонди, зокрема, з європейських країн і США.
Але ж ми всі розуміємо, коли вони надсилають щось стосовно питної води, то вважають, що вирішили це питання на якийсь певний час. А ми її потребуємо поки що щоденно,
– наголосила вона.
Адже, додала Замазєєва, та вода, яка є, лише технічна й не призначена для споживання. Нею навіть волосся неможливо нормально вимити.
Замазєєва розповіла про проблему з питною водою у Миколаєві: дивіться відео
Як у Миколаєві вирішують проблему питної води
Замазєєва зазначила, що за грошові пожертви фонд робить свердловини
Ми зробили зараз такі водопої там, де люди можуть без перешкоди, без ліміту будь-якого безкоштовно набрати води стільки, скільки необхідно,
– заявила вона.
За її словами, загалом у Миколаєві є багато місць, де можна робити такі свердловини та забезпечувати водою великі мікрорайони. Її очищають за допомогою фільтрів, щоб вода була придатна для пиття.
Ситуація у Миколаєві: останні новини
- Уночі 31 липня Миколаїв зазнав найпотужніших обстрілів від початку повномасштабного вторгнення росії. Окупанти використовували ракети С-300 та реактивні системи залпового вогню "Смерч".
- За інформацією мера Олександра Сєнкевича, загинули щонайменше 2 людей, ще декілька – постраждали. Жертвами ракетного удару стали власник компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса.
- російські війська в ніч на 1 серпня знову почали атакувати Миколаїв. У різних районах міста прогриміли потужні вибухи.
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