Про це повідомила 24 каналу голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. За її словами, місту вкрай потрібно все, що стосується питної води.

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Проблема з водою у Миколаєві: що відомо

Замазєєва розповіла, що благодійний фонд "Світлі справи" збирає допомогу для Миколаївщини. Люди допомагають як у грошовому вигляді, так і волонтерством.

За словами очільниці Миколаївської облради, загалом співпраця з фондом відбувається у різних варіаціях. До надання гуманітарної допомоги долучаються великі гуманітарні фонди, зокрема, з європейських країн і США.

Але ж ми всі розуміємо, коли вони надсилають щось стосовно питної води, то вважають, що вирішили це питання на якийсь певний час. А ми її потребуємо поки що щоденно,

– наголосила вона.

Адже, додала Замазєєва, та вода, яка є, лише технічна й не призначена для споживання. Нею навіть волосся неможливо нормально вимити.

Замазєєва розповіла про проблему з питною водою у Миколаєві: дивіться відео

Як у Миколаєві вирішують проблему питної води

Замазєєва зазначила, що за грошові пожертви фонд робить свердловини

Ми зробили зараз такі водопої там, де люди можуть без перешкоди, без ліміту будь-якого безкоштовно набрати води стільки, скільки необхідно,

– заявила вона.

За її словами, загалом у Миколаєві є багато місць, де можна робити такі свердловини та забезпечувати водою великі мікрорайони. Її очищають за допомогою фільтрів, щоб вода була придатна для пиття.

До речі! російські окупанти на тлі вдалих дій ЗСУ намагаються посилити свої позиції на Півдні. Президент Володимир Зеленський зазначив, що саме туди росія перекидає частину своїх військ зі Сходу України.

Ситуація у Миколаєві: останні новини

Уночі 31 липня Миколаїв зазнав найпотужніших обстрілів від початку повномасштабного вторгнення росії. Окупанти використовували ракети С-300 та реактивні системи залпового вогню "Смерч".

За інформацією мера Олександра Сєнкевича, загинули щонайменше 2 людей, ще декілька – постраждали. Жертвами ракетного удару стали власник компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса.

російські війська в ніч на 1 серпня знову почали атакувати Миколаїв. У різних районах міста прогриміли потужні вибухи.

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