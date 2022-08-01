Об этом сообщила 24 каналу глава Николаевского областного совета Анна Замазеева. По ее словам, городу крайне нужно все, что касается питьевой воды.

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Проблема с водой в Николаеве: что известно

Замазеева рассказала, что благотворительный фонд "Светлые дела" собирает помощь Николаевщине. Люди помогают как в денежном виде, так и волонтерстве.

По словам главы Николаевского облсовета, в целом сотрудничество с фондом происходит в разных вариациях. К оказанию гуманитарной помощи приобщаются крупные гуманитарные фонды, в том числе из европейских стран и США.

Но ведь мы все понимаем, когда они присылают что-то в отношении питьевой воды, то считают, что решили этот вопрос на время. А мы в ней нуждаемся пока ежедневно,

– подчеркнула она.

Ведь, добавила Замазеева, вода, которая есть, только техническая и не предназначена для потребления. Ею даже волосы невозможно нормально вымыть.

Замазеева рассказала о проблеме с питьевой водой в Николаеве: смотрите видео

Как в Николаеве решают проблему питьевой воды

Замазеева отметила, что за денежные пожертвования фонд производит скважины

Мы сделали сейчас такие водопои там, где люди могут беспрепятственно, без лимита любого бесплатно набрать воды столько, сколько необходимо,

– заявила она.

По ее словам, в целом в Николаеве много мест, где можно делать такие скважины и обеспечивать водой большие микрорайоны. Ее очищают с помощью фильтров, чтобы вода была пригодна для питья.

Кстати говоря! российские оккупанты на фоне удачных действий ВСУ пытаются усилить свои позиции на Юге. Президент Владимир Зеленский отметил, что именно туда Россия перебрасывает часть своих войск с Востока Украины.

Ситуация в Николаеве: последние новости

Ночью 31 июля Николаев подвергся мощным обстрелам с начала полномасштабного вторжения россии. оккупанты использовали ракеты С-300 и реактивные системы залпового огня "Смерч".

По информации мэра Александра Сенкевича, погибли по меньшей мере 2 человека, еще несколько – пострадали. Жертвами ракетного удара стали владелец компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его супруга Раиса.

русские войска в ночь на 1 августа снова начали атаковать Николаев. В разных районах города прогремели мощные взрывы.

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