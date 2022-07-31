россия увеличивает активность
Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения к украинцам, передает 24 канал. По его словам, российская армия пытается усилить позиции в оккупированных районах Юга нашей страны .
Кстати До конца года ВСУ могут полностью освободить Запорожскую область
Зеленский сообщил, что оккупанты наращвают активность на соответствующих направлениях. Гарант рассказал, что часть российских сил с Востока перебрасывают на Херсонщину и Запорожье.
Но это им не поможет. Ни один из российских ударов не остается без ответа наших военных и разведчиков. ВСУ готовы отвечать на любую новую активность оккупантов,
– подчеркнул Зеленский.
Какая ситуация на Юге
- Россия готовится к проведению псевдореферендума на оккупированных территориях Украины и хочет их аннексировать. Но планам врага помешали ВСУ, которые не только сдерживают его, но и пытаются выбить с нашей территории.
- Недавно специалисты из американского Института изучения войны заявили, что украинским военным удалось сорвать штурм россиян на северо-западе Херсонщины. Они хотели атаковать Белогорку, однако ВСУ метко и вовремя ударили из артиллерии.
- В Воздушных силах ВСУ рассказали, как атаковали россиян 30 июля. Украинские военные уничтожили десятки оккупантов, а также до 20 единиц российской техники.
- В ОК "Юг" отметили, что 30 июля они уничтожили вражеские склады боеприпасов, 30 человек личного состава и кучу их техники. Ситуация остается до сих пор напряженной, но наши военные ее контролируют.
- 31 июля оккупанты нанесли массированный удар по Николаеву. Мэр города Александр Сенкевич рассказал, что россияне стреляли всю ночь. В результате обстрела Николаева погиб гендиректор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его супруга Раиса.
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