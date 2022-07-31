россия увеличивает активность

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения к украинцам, передает 24 канал. По его словам, российская армия пытается усилить позиции в оккупированных районах Юга нашей страны .

Кстати До конца года ВСУ могут полностью освободить Запорожскую область

Зеленский сообщил, что оккупанты наращвают активность на соответствующих направлениях. Гарант рассказал, что часть российских сил с Востока перебрасывают на Херсонщину и Запорожье.

Но это им не поможет. Ни один из российских ударов не остается без ответа наших военных и разведчиков. ВСУ готовы отвечать на любую новую активность оккупантов,

– подчеркнул Зеленский.

Какая ситуация на Юге

Россия готовится к проведению псевдореферендума на оккупированных территориях Украины и хочет их аннексировать. Но планам врага помешали ВСУ, которые не только сдерживают его, но и пытаются выбить с нашей территории.

Недавно специалисты из американского Института изучения войны заявили, что украинским военным удалось сорвать штурм россиян на северо-западе Херсонщины. Они хотели атаковать Белогорку, однако ВСУ метко и вовремя ударили из артиллерии.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, как атаковали россиян 30 июля. Украинские военные уничтожили десятки оккупантов, а также до 20 единиц российской техники.

В ОК "Юг" отметили, что 30 июля они уничтожили вражеские склады боеприпасов, 30 человек личного состава и кучу их техники. Ситуация остается до сих пор напряженной, но наши военные ее контролируют.

31 июля оккупанты нанесли массированный удар по Николаеву. Мэр города Александр Сенкевич рассказал, что россияне стреляли всю ночь. В результате обстрела Николаева погиб гендиректор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его супруга Раиса.

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