Стало известно, что от вражеских обстрелов погиб Герой Украины и бизнесмен Алексей Вадатурский. Отметим, что мэр Николаева Александр Сенкевич назвал обстрелы этой ночью наиболее масштабными с начала войны.

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Вместе с бизнесменом погибла жена

Алексей Вадатурский был владельцем крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон". СМИ сообщают также, что вместе с бизнесменом погибла и его супруга.

Подробности трагедии пока не известны.

Нардеп Тарас Батенко выразил соболезнования по поводу смерти родителей их сыну, бывшему народному депутату Андрею Вадатурскому. Он отметил, что погибший был сильной и несгибаемой личностью.

Forbes оценивал состояние в 430 миллионов долларов

Бизнесмену Алексею Вадатурскому 8 сентября должно было исполниться 75 лет. Он был родом из Одесской области. Украинский агропредприниматель, Герой Украины, генеральный директор сельскохозяйственного предприятия "Нибулон" и вице-президент Украинской зерновой ассоциации с февраля 2005 года.

В 2021 году в рейтинге Forbes оценили состояние бизнесмена в 430 миллионов долларов. Вадатурский занял 24 место в рейтинге ТОП-100 самых богатых людей Украины.

24 канал выражает соболезнования родным и близким бизнесмена Алексея Вадатурского.

Обстрелы Николаева

Ночью 31 июля воздушная тревога в Николаеве была объявлена ​​в 1:01. Приблизительно через 3 минуты после объявления воздушной тревоги местные жители начали сообщать, что слышали звуки взрывов. Впоследствии городской голова Александр Сенкевич сообщил, что город массированно обстреливает враг. Он призвал людей не выходить на улицу.

Ударные волны и обломки российских снарядов повредили жилые дома. В 5:09 воздушная тревога в городе продолжалась. Обстрелы продолжались. Раздавались снова мощные взрывы и пожары. Также мэр констатировал, что в эту ночь атака на Николаев была наиболее массированной.

Но это далеко не первая атака на Николаев. Город обстреливают регулярно и безжалостно. Все потому, что оккупанты могут это делать из соседней оккупированной Херсонщины. Так, утром 29 июля враг обстрелял Николаев кассетными боеприпасами, погибли по меньшей мере 5 человек, еще с десяток получили травмы. Взрывы прогремели уже после отбоя, после этого сирены в области раздались снова.

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