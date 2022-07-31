Информацию о гибели супругов Вадатурских подтвердил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он отметил, что Николаев – Город-Герой, который ежедневно теряет своих Героев.

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Вместе с Алексеем Вадатурским погибла его жена Раиса

В собственном доме вместе с Алексеем Вадатурским погибла его жена – Раиса.

Алексей Афанасьевич сделал много для Николаевщины, много для Украины. Его вклад в развитие аграрной и судостроительной отрасли, развитие региона бесценный,

– рассказал Ким.