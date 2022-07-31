Інформацію про загибель подружжя Вадатурських підтвердив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
До теми Найсильніший обстріл за весь час, – мер Миколаєва про страшну ніч у місті
Під час нічного обстрілу Миколаєва загинув гендиректор компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса. В ОВА наголосили на важливому внеску загиблого Героя України у процвітання регіону.
Джерело:телеграм Віталія Кіма
Інформацію про загибель подружжя Вадатурських підтвердив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
До теми Найсильніший обстріл за весь час, – мер Миколаєва про страшну ніч у місті