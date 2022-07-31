Про те, що відбувається на фронті у 158 день повномасштабної війни розповіли в Генштабі. Про ситуацію на головних напрямках – читайте далі.

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Що відбувається на Півночі України

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається незмінною. збройні сили білорусі вкотре продовжили військові навчання. Цього разу – до 6 серпня. На Сіверському напрямку – в прикордонні Брянської та Курської областей утримують окремі підрозділи російських військових, які проводять розвідку безпілотниками.

Із ствольної артилерії ворог обстріляв такі населені пункти – Залізний Міст Чернігівської та Журавка Сумської областей.

Слобожанський та Харківський напрямки

На Слобожанському напрямку бойові дії тривають вздовж державного кордону, де ворог систематично обстрілює українські позиції.

На Харківському напрямку – тривали обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків. Під удар потрапили Харків, Слатине, Питомник, Черкаські Тишки, Федорівка, Петрівка, Рубіжне, Мосьпанове, Перемога, Асіївка, Гусарівка та Чепіль. Біля Старого Салтова ворог вдарив з авіації.

Зверніть увагу! В напрямку Нова Гусарівка – Гусарівка росіяни хотіли уточнити українську позиції силами розвідувальної групи, проте успіху не мали.

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Ситуація на Харківщині / Мапа Liveuamap

Ситуація на Донбасі:

На Слов'янському напрямку з артилерії росіяни гатили біля Андріївки, Долини, Краснопілля, Мазанівки та Адамівка. Після штурмових дій у напрямку Дмитрівки, ворог відійшов. Безуспішними були намагання російської розвідувальної групи біля Долини.

з артилерії росіяни гатили біля Андріївки, Долини, Краснопілля, Мазанівки та Адамівка. Після штурмових дій у напрямку Дмитрівки, ворог відійшов. Безуспішними були намагання російської розвідувальної групи біля Долини. На Донецькому напрямку противник хоче покращити тактичне положення на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Веде штурмові дії за підтримки штурмової та армійської авіації.

противник хоче покращити тактичне положення на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Веде штурмові дії за підтримки штурмової та армійської авіації. На Сіверському напрямку – численні артилерійські обстріли, а також авіаудари.

– численні артилерійські обстріли, а також авіаудари. На Бахмутському напрямку – теж не припинявся вогонь з артилерії та авіації. Штурмовими діями росіяни хотіли покращити тактичне положення у напрямках Роти – Вершина і Покровське – Бахмут, проте були змушені відійти назад. Невдала була спроба дорозвідки на напрямку Стряпівка – Соледар, групу ворога знешкоджено.

– теж не припинявся вогонь з артилерії та авіації. Штурмовими діями росіяни хотіли покращити тактичне положення у напрямках Роти – Вершина і Покровське – Бахмут, проте були змушені відійти назад. Невдала була спроба дорозвідки на напрямку Стряпівка – Соледар, групу ворога знешкоджено. На Авдіївському напрямку окупанти вели штурмові дії у напрямку Веселе – Піски та Лозівський – Піски, проте були змушені відійти.

На Новопавлівському напрямку – артилерійські обстріли та авіаудари. росіяни не вели активних бойових дій на Запорізькому напрямку, проте обстріляли райони Чарівного, Оріхова та Кам'янського.

Бойові дії на Донбасі / Мапа Liveuamap

Що відбувається на Півдні України

На Південнобузькому напрямку росіяни роблять все, аби утримати зайняті рубежі. На Криворізькому напрямку ворог хоче не допустити просування ЗСУ. Саме задля цього росіяни посилено обстрілюють українські підрозділи з артилерії та авіації. Також противник поповнює втрати та посилює війська.

Важливо! Два ворожі носії крилатих ракет морського базування готові до застосування.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня / Мапа Liveuamap

Дивіться у відео – як бійці 43-ї бригади потужно працюють по позиціях противника: