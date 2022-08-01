Про те, що відбувається на фронті у 159 день війни, розповіли у Генштабі ЗСУ. Про ситуацію на головних напрямках – читайте нижче.

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Ситуація на Півночі України

На Волинському та Поліському напрямках білоруси у прикордонних районах додатково розгортають комплекси радіоелектронної боротьби.

На Сіверському напрямку росіяни утримують у прикордонні Брянської та Курської областей окремі підрозділи. З артилерії ворог обстріляв Павлівку, що на Сумщині.

Харківський напрямок

На Харківському напрямку противник гатив із танків, ствольної та реактивної артилерії цілу низку населених пунктів. З авіації вдарили вороги біля Мосьпанового.

Ситуація на Харківщині / Мапа Liveuamap

Що відбувається на Донбасі:

На Слов'янському напрямку ворог обстріляв території поблизу Чепіля, Протопопівки, Грушувахи, Гусарівки, Дібрівного, Мазанівки, Краснопілля, Долини та Барвінкового. російська розвідгрупа намагалась уточнити позиції українців біля Мазанівки, проте її змусили відійти.

ворог обстріляв території поблизу Чепіля, Протопопівки, Грушувахи, Гусарівки, Дібрівного, Мазанівки, Краснопілля, Долини та Барвінкового. російська розвідгрупа намагалась уточнити позиції українців біля Мазанівки, проте її змусили відійти. На Краматорському напрямку ворог не вів активних бойових дій, проте обстрілював із ствольної, реактивної артилерії та танків території біля Сіверська, Серебрянки, Григорівки, Верхньокам'янського, Званівки, Івано-Дар’ївки та Спірного. Такод росіяни били і з авіації.

ворог не вів активних бойових дій, проте обстрілював із ствольної, реактивної артилерії та танків території біля Сіверська, Серебрянки, Григорівки, Верхньокам'янського, Званівки, Івано-Дар’ївки та Спірного. Такод росіяни били і з авіації. На Бахмутському напрямку зафіксували обстріли біля багатьох населених пунктів. Авіаудар був біля Кодеми. Також сили противника наступали у напрямку Яковлівки, група знешкоджена.

зафіксували обстріли біля багатьох населених пунктів. Авіаудар був біля Кодеми. Також сили противника наступали у напрямку Яковлівки, група знешкоджена. Штурмові дії росії завершились безуспішно у напрямку Вершини та Соледара. Бої біля Бахмута тривають.

На Авдіївському напрямку окупанти вели штурмові дії в напрямку Пісків, проте були змушені відійти. Ворог бив з авіації та артилерії.

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Бойові дії на Донбасі / Мапа Liveuamap

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог гатив із ствольної та реактивної артилерії біля низки населених пунктів. росіяни проводили розвідку боєм у напрямку Мар'їнки, проте безуспішно.

Важливо! Ворог перегруповується на Запорізькому напрямку.

Ситуація на Півдні

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали із ствольної, реактивної артилерії та танків близько 30 населених пунктів. Вороги проводять повітряну розвідку безпілотниками. росіяни посилюють своє угруповання на Криворізькому напрямку.

Ситуація на Півдні / Мапа Liveuamap

Що відбувається в Чорному морі:

Ворог активно використовує авіацію для контролю у північно-західній частині акваторії Чорного моря.

Є загроза ракетних ударів по території України.

В акваторії Чорного моря перебувають 6 носіїв ракет типу "Калібр".

Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня / Мапа Liveuamap

Дивіться у відео – як працює українська армія по позиціях ворога: