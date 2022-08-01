Таку думку озвучили у вашингтонському Інституті вивчення війни (ISW). Там 31 липня оцінили шанси ефективного прориву росіян на Донеччині. У цей день також було помітним намагання росіян покращити свої позиції на карті бойових дій.

До теми Нам відомий наступний крок росії в Україні, відповімо швидко й суворо, – посольство США

Яка причина посилення боїв на Донеччині

На думку американських аналітиків, росіяни зараз докладають шалених зусиль, щоб просунутися. Їм потрібно захопити якомога більше Донеччини до "референдумів", які планують проводити восени на окупованих територіях.

Слід зауважити, що про збільшення інтенсивності боїв на цьому напрямку також попередив Володимир Зеленський. Президент закликав цивільних якомога швидше евакуюватися звідти.

Чи зможуть росіяни захопити Бахмут

Ворог наразі планує натиснути на Бахмут зі сходу. У цьому вони планують скористатися досягненнями, які раніше мали в районі Новолуганського

Дуже малоймовірно, що російськими наступальними операціями захоплять Бахмут, який є великим і добре захищеним. Навіть якщо їм (росіянам – 24 канал) вдасться взяти міста Авдіївка та Піски, які вистояли проти їхнього тиску з часів вторгнення у 2014 році,

– акцентували в ISW.

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