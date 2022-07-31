Стало відомо, що від ворожого обстрілу загинув Герой України та бізнесмен Олексій Вадатурський. Зазначимо, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич назвав обстріли цієї ночі найбільш масштабними з початку війни.

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Разом з бізнесменом загинула дружина

Олексій Вадатурський був власником найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон". ЗМІ повідомляють також, що разом з бізнесменом загинула і його дружина.

Подробиці трагедії поки невідомі.

Нардеп Тарас Батенко висловив співчуття з приводу смерті батьків їхньому сину, колишньому народному депутату Андрію Вадатурському. Він зазначив, що загиблий був сильною та незламною особистістю.

Forbes оцінював статки в 430 мільйонів доларів

Бізнессмену Олексію Вадатурському 8 вересня мало б виповнитися 75 років. Він був родом з Одеської області. Український агропідприємець, Герой України, генеральний директор сільськогосподарського підприємства "Нібулон" та віцепрезидент Української зернової асоціації з лютого 2005 року.

У 2021 році у рейтингу Forbes оцінили статки бізнесмена в 430 мільйонів доларів. Вадатурський посів 24 місце в рейтингу ТОП – 100 найбагатших людей України.