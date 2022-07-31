Про моторошний обстріл Миколаєва розповів міський голова Олександр Сєнкевич в ефірі всеукраїнського телемарафону. Він зазначив, що місто обстрілювали майже годину – близько 1:00, а згодом повторно – о 5:00.

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Обстріл вели касетними снарядами

Обстріл міста вели касетними снарядами. Одна з ракет, каже мер, залетіла прямо у вікно квартири.

На місцях прильотів немає вікон та балконів. За нашими підрахунками було 12 прильотів, ще 2 – збила наша ППО,

– сказав Сєнкевич.

За попередньою інформацією, ворог гатив C-300. Здебільшого постраждали приватні будівлі, а також навчальні заклади. Наразі є дані про щонайменше 2 загиблих та 3 поранених.