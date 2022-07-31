О жутком обстреле Николаева рассказал городской голова Александр Сенкевич в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что город обстреливали почти час – около 1:00.
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Обстрел вели кассетными снарядами
Обстрелы города вели кассетными снарядами. Одна из ракет, говорит мэр, залетела прямо в окно квартиры.
На местах прилетов нет окон и балконов. По нашим подсчетам было 12 прилетов, еще 2 – сбила наша ПВО,
– сказал Сенкевич.