О жутком обстреле Николаева рассказал городской голова Александр Сенкевич в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что город обстреливали почти час – около 1:00.

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Обстрел вели кассетными снарядами

Обстрелы города вели кассетными снарядами. Одна из ракет, говорит мэр, залетела прямо в окно квартиры.

На местах прилетов нет окон и балконов. По нашим подсчетам было 12 прилетов, еще 2 – сбила наша ПВО,

– сказал Сенкевич.