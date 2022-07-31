Об этом рассказал 24 каналу советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. По его мнению, именно на Юге будет сконцентрироваться ключевая история.

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Как оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ

Смирнов отметил, что российские захватчики стягивают на Юг абсолютно все свои войска.

По моей информации, они туда даже перебросили уже известную 35-ю армию. Это та армия, которую мы хорошо знаем по Киевской области, особенно по Буче,

– сказал советник главы МВД.

Он рассказал, что россияне формируют новые батальонно-тактические группы, которые доукомплектовываются как вооружением, так и личным составом, который был, в частности, призван за так называемой скрытой мобилизацией.

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Почему россиянам важно удержать Юг Украины

По словам Смирнова, оккупанты готовятся к обороне, потому что потеря Юга будет иметь для них не столько символический провал, а им будет трудно "продать" такое своему населению.

Когда у тебя уже начинают отвоевывать не населенные пункты какие-то маленькие, а начнут отвоевывать Юг – тогда будет очень трудно объяснить: что там происходит, что за "спецоперация", и почему мы теряем, у нас же такая армия непобедимая,

– заметил он.

По словам советника главы МВД, российская биомасса не понимает реального положения дел, до сих пор считая, что их войска под Киевом и дальше стоят.

Поэтому, резюмировал Смирнов, россия перебрасывает все на Юг и возводит там оборонительные сооружения.

Кстати говоря! русские оккупанты снова увеличили свою численность в Черном море. Там находится уже более десяти судов. Вражеские корабли маневрируют в ракето безопасных районах.

Ситуация на Юге: что известно

Украинские войска имеют успехи на Юге. Кроме того, что нашим ВСУ удается разбивать склады врага, они еще мужественно отбивают его атаки. Это подтверждают и специалисты американского Института изучения войны.

ВСУ в ночь на 29 июля ударили по позициям оккупантов возле Верхнего Токмака и Черниговки в Запорожской области. После этого враги стали отводить свои войска на другие позиции.

В ночь на 31 июля Николаев попал под один из самых мощных обстрелов с начала полномасштабной войны. Жертвами удара стали не менее 2 местных жителей.

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