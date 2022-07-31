Такое мнение 24 каналу высказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. Он сомневается, что российские оккупанты смогут вести эффективную оборону во время контрнаступления ВСУ в Херсонской области. Однако это точно не будет легкая операция для украинских военных.

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Оккупанты еще не находились в полной обороне

Смирнов не верит, что оккупанты смогут серьезно держать оборону и вгрызаться за землю. Он считает, что враг будет отступать после первых масштабных штурмов от ВСУ.

Готовы ли они сидеть под обстрелами, как это делали наши ребята? Когда ты на своей земле – это совсем другой уровень мотивации, чтобы стоять до последнего. А они ради чего будут это делать? Ради чайников и стиральных машин? – говорит Смирнов.

Впрочем, он отмечает, что контрнаступление в Херсонской области не будет легкой операцией. Расслабляться вообще не нужно.

По словам Смирнова, если ВСУ смогут поймать оккупантов в окружение, уничтожая мосты и понтонные переправы в Херсонской области, у оккупантов будет два варианта – бежать или идти в плен. Они не будут стоять до последнего, как это делают героические украинские защитники.

Смирнов надеется, что украинские военные смогут взять в плен многих российских оккупантов и затрофеить вражескую технику. Даже если захватчикам удастся сбежать с правобережья Херсона, то всю технику они точно не эвакуируют.

Ростислав Смирнов об операции в Херсонской области: смотрите видео

Добавим, по мнению Ростислава Смирнова, уже в августе украинцы увидят первые проявления контрнаступления ВСУ. Он прогнозирует, что это будет месяц больших положительных изменений в войне россии против Украины.