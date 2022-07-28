Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он также отметил, что, по его мнению, оккупанты точно выбрали сидеть в обороне в Херсонской области, ведь этот регион, хоть и не был в планах оккупации, но важен для российских захватчиков.
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На мой взгляд, они выбрали содержание Херсонщины, поэтому и сейчас активно перекидывают туда оружие и технику. Оккупантам важно удержать Херсонскую область именно потому, что ее потеря может повлечь за собой очень серьезные политические последствия в Москве.
– отмечает Попович.
По его словам, в случае разгрома в Херсонской области российская элита начнет спрашивать, зачем вообще это все было.
"Ведь россияне положили в Украине уйму своей живой силы, а потеря Херсона будет означать и потерю Новой Каховки – главного водного хаба, из которого регулируется подача воды в Крым", – убежден Денис Попович.
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Подготовка ВСУ к контрнаступлению продолжается
- Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов сказал 24 каналу, что масштабное контрнаступление ВСУ на Юге уже не за горами. Во время него ВСУ не собираются использовать тактику, которой придерживается враг – уничтожение городов на 90%. Мы будем проводить некоторые операции, которые сейчас обсуждают, чтобы освободить наши территории с минимальными потерями.
- Уже вечером 26 июля стало известно, что ВСУ нанесли удары по крайне важному стратегическому объекту – Антоновскому мосту. Утром 27 июля это подтвердила представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
- В то же время пресс-секретарь ОК "Юг" заявляла, что контрнаступление на Херсонщине уже идет, но оно происходит в условиях тишины.