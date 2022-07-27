Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он также отметил, что большая и значительная победа состоится только тогда, когда последний оккупант покинет украинскую землю, а вражеская группировка будет полностью разгромлена.

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"Надеемся, что во время активного контрнаступления ВСУ многие российские захватчики добровольно сдадутся в плен, ведь нам нужно пополнять наш обменный фонд, чтобы спасти наших воинов", – говорит Петр Черник.

По словам военного эксперта, предпосылки для хороших новостей у нас есть, однако не стоит торопиться и говорить, что ловушка замкнулась и противник не будет драться.

До оккупантов дойдет только тогда, когда у них будут огромные потери, которые нужно убирать. Это должны быть потери, которые достигнут тысяч, а также сотен единиц сожженной техники,

– убежден Черник.

"К большому сожалению, я не являюсь сторонником тезиса, что битвы не будет. Она будет, это произойдет, поэтому должны помнить, что контрнаступательные действия – всегда труднее, чем оборона ", – объясняет Петр Черник.

Подробнее об особенностях контрнаступления в разговоре с Петром Черником: смотрите видео

ВСУ готовятся к контрнаступлению – что нужно знать